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محافظات

ضبط 3834 قرصا دوائيا مجهولا داخل مركز علاج طبيعي مخالف في الشرقية

الخميس 14/مايو/2020 - 12:59 م
الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة بنطاق المحافظة، لضبط المخالفين منها والتحقق من مدى التزام الأفراد والعاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، ولضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين وللمساهمه في رفع كفاءة المنظومة الصحية.


وأضاف وكيل وزارة الصحة قيام المديرية بشن حملات تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع إدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومباحث التموين تم خلالها مداهمة أحد مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة بمدينة ديرب نجم، وتم العثور على كمية من الأدوية غير المسجلة وكمية أخرى لأدوية بدون فواتير مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.


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ومن جانبها فقد أكدت الدكتورة فاطمة حبيب مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية أن الحملة المفاجئة أسفرت عن ضبط وتحريز 3834 (قرصا / عبوة وحدة) لأدوية مخالفة بعضها بدون فواتير ومجهول المصدر والبعض الآخر غير مسجل بوزارة الصحة.


وأضافت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مركز العلاج الطبيعي غير المرخص وتحرير محضر بالمخالفات المضبوطة برقم 586 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم.


وأشارت مديرة إدارة التفتيش الصيدلي قيام طبيب يمتلك أحد المراكز العلاجية الخاصة بالمدينة بمنع مفتشى الحملة من تفتيش المنشأة الطبية التي يمتلكها ومحاولة التعدي عليهم مما اضطر مفتشو الحملة لتحرير محضر ضده بواقعة التعدي والمنع برقم 7920 لسنة 2020 بمدينة ديرب نجم.

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