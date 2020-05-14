منحة السيسي.. 8501 عامل غير منتظم بالوادي الجديد صرفوا 4 ملايين جنيه

قامت مديرية القوي العاملة بالوادى الجديد ، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية .





تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من أحمد حسين طليب مدير المديرية تضمن عن ما تم إنجازه خلال شهري مارس وأبريل الماضيين ، أشار فيه إلي أنه تم الصرف لنحو 4708 عامل غير منتظم صرفوا مليونين و354 ألف جنيه من خلال فروع هيئة البريد ، وفروع البنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلي 16 أبريل الماضي ، فضلا عن استكمال المرحلة الأولي خلال الفترة من 26 إلي 30 من نفس الشهر، وحتي 14 مايو الجاري.





وأشار "طليب" إلي أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 3793 عاملا بقيمة إجمالية مليون 896 الف و 500 جنيه ، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتي 29 أبريل الماضي.





كما قامت المديرية بصرف 65 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية لـ 32 عامل غير منتظم من المسجلين بالمديرية ، فضلا عن التفتيش علي الإجراءات الابتزازية لـ 120 منشأة





وتوفير 25 فرصة عمل بشركتي نافيجيتور بشرق العوينات والشرق الاوسط بمركز الداخلة ، وما زالتا يتلقين الطلبات من الرغبين في العمل لحين استيفاء العدد المطلوب .



