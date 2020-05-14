بإطلالة بسيطة.. يارا تخطف الأنظار من دبي





وتألقت يارا مرتدية بلوزة باللون الزيتي الفاتح، ونسقت معها بنطال كاجوال بالزيتي الداكن، وانتعلت حذاء رياضيا لاستكمال إطلالتها الكاجوال.





كما نسقت يارا مع إطلالتها المميزة حقيبة صغيرة الحجم باللون البني على أحدث صيحات الموضة.





كما تركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف، مع ارتداء سلسلة بسيطة في الرقبة.





وأما من الناجية الجمالية وضعت يارا بعض اللمسات لإبراز ملامحها الرقيقة.



