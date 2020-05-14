اتحاد البنوك: التحول الرقمي والتسوق عبر الإنترنت سيكونان سمة أساسية فى مصر

اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء بنك الكترونى للتحول الرقمى ، وهو ما أدى إلى تأسيس المجلس القومى للمدفوعات والمنوط به الإسراع بعملية التحول الرقمى والتوجه نحو المدفوعات الإلكترونية. أكد محمد الإتربى رئيسأن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء بنك الكترونى للتحول الرقمى ، وهو ما أدى إلى تأسيس المجلس القومى للمدفوعات والمنوط به الإسراع بعملية التحول الرقمى والتوجه نحو المدفوعات الإلكترونية.





الفيديو كونفرانس اليوم إن قانون البنوك الجديد يتضمن باب كامل خاص بالتحول الرقمى وكل هذا يهدف إلى تحويل مصر إلى دولة أقل اعتمادا على النقد «الكاش»، وهو ما يمكن الدولة من محاربة الفساد والتهرب والبيروقراطية، وفصل مقدم الخدمة عن المتلقى. وأضاف خلال اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية عبراليوم إن قانون البنوك الجديد يتضمن باب كامل خاص بالتحول الرقمى وكل هذا يهدف إلى تحويل مصر إلى دولة أقل اعتمادا على النقد «الكاش»، وهو ما يمكن الدولة من محاربة الفساد والتهرب والبيروقراطية، وفصل مقدم الخدمة عن المتلقى.





هئية تكنولوجيا المعلومات لدعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيا ولفت إلى أنه تم توقيع بروتوكول معلدعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيا





ونوه إلى أن البنوك قامت بالتبرع لصندوق تحيا مصر بنحو 750 مليون جنيه لمساعدة محدودى الدخل.





التجارة الإلكترونية وسيكون التسوق عبر الإنترنت هو الوسيلة الناجحة. وأكد أن الفترة المقبلة هى مستقبل التجارة الإلكترونية فى مصر ، لافتا إلى أن مصر قادرة على استيعابوسيكون التسوق عبر الإنترنت هو الوسيلة الناجحة.





الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكى، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى. ونوة إلى أنه تم تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة منالتى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكى، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى.











