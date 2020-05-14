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اقتصاد

اتحاد البنوك: التحول الرقمي والتسوق عبر الإنترنت سيكونان سمة أساسية فى مصر

الخميس 14/مايو/2020 - 03:20 م
اتحاد بنوك مصر
اتحاد بنوك مصر
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ولاء عبد الكريم
أكد محمد الإتربى رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء بنك الكترونى للتحول الرقمى ، وهو ما أدى إلى تأسيس المجلس القومى للمدفوعات والمنوط به الإسراع بعملية التحول الرقمى والتوجه نحو المدفوعات الإلكترونية.

وأضاف خلال اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية عبر الفيديو كونفرانس اليوم إن قانون البنوك الجديد يتضمن باب كامل خاص بالتحول الرقمى وكل هذا يهدف إلى تحويل مصر إلى دولة أقل اعتمادا على النقد «الكاش»، وهو ما يمكن الدولة من محاربة الفساد والتهرب والبيروقراطية، وفصل مقدم الخدمة عن المتلقى.

ولفت إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع هئية تكنولوجيا المعلومات لدعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيا

ونوه إلى أن البنوك قامت بالتبرع لصندوق تحيا مصر بنحو 750 مليون جنيه لمساعدة  محدودى الدخل. 

وأكد أن الفترة المقبلة هى مستقبل التجارة الإلكترونية فى مصر ، لافتا إلى أن مصر قادرة على استيعاب التجارة الإلكترونية وسيكون التسوق عبر الإنترنت هو الوسيلة الناجحة. 

ونوة إلى أنه تم  تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكى، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى.



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