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تعليم

صيدلة حلوان تقدم نصائح جديدة لمرضى السكري في شهر رمضان

الخميس 14/مايو/2020 - 03:12 م
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
تقدم اليوم كلية الصيدلة بجامعة حلوان نصيحة جديدة لمرضى السكري ( الجزء الثالث) وذلك في إطار سلسلة النصائح التي تقدمها الكلية خلال شهر رمضان المبارك وتتضمن نصيحة اليوم الحديث عن الأطعمة والمشروبات المفيدة لمرضى السكري وذلك لمساعدتهم خلال ساعات الصيام.

وتحتوى نصيحة اليوم:

١-يجب أن يحتوي السحور على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم والاعتماد على تناول الحبوب الكاملة.
٢-تناول ثمرة من الفواكه على السحور مفيد لمرضى السكري وأفضل بكثير من تناول قطعة حلوي ولو صغيرة من الحلويات.

٣- إضافة زيت زيتون إلى الأكلات مع الإبتعاد عن الدهون الضارة.

٤-الإبتعاد عن المشروبات المدرة للبول ومنها المشروبات التي تحتوي على الكافيين على وجه الخصوص.

٥-تناول الماء قبل الإمساك مباشرة حتى يستفيد الجسم من الماء خلال فترة النهار في الصيام.

قام بتقديم هذه النصائح الدكتورة شاهندة محجوب بكلية الصيدلة جامعة حلوان.
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