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تعليم

يجمع بين الفن والعلم.. تعرف على قصة شعار جامعة حلوان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:54 ص
شعار جامعة حلوان
شعار جامعة حلوان
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كريم ناصر
تعد جامعة حلوان من أكبر وأبرز الجامعات المصرية فى عصرنا الحالى حيث تضم  ٢٣ كلية ومعهد تابعين لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات.

و لكل كلية من جامعة حلوان تاريخ أقدم منها بكثر  يعود  إلى بداية القرن العشرين.

ويتعجب البعض من  شكل شعار جامعة حلوان متسائلين عن  معناه ، وفى هذا التقرير نعرض لكم  قصة تصميم هذا الشعار، حيث اتخذت جامعة حلوان وقت انشائها ،  شعارًا يجمع بين الفن والعلم، فأخذ الهيكل تطويعًا على هيئة حرف "ألف" والذرة كرمز للعلم والمعرفة.

ويعد مصمم الشعار هو الدكتور محمد سليمان، الاستاذ بكلية الفنون الجميلة، والذي فاز بالتصميم بعد أن أقيمت مسابقة لتصميم شعار الجامعة بين الكليات الفنية "الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الفنية".

وفى عام 1975 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة حلوان لتضم جميع هذه الكليات كجامعة تكنولوجية متخصصة في المجالات الفنية والرياضية والتكنولوجية الحديثة، واستحدث بعد ذلك عددًا من الكليات الأخرى مثل كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب وكلية الصيدلة وكلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التعليم الصناعي وكلية التمريض.

وتعتبر جامعة حلوان جامعة شاملة تضم كليات ذات تنوع وتميز واضح في شتى مجالات العلوم والفنون وتضم الجامعة (20) كلية ويضم مقر الجامعة بعين حلوان (9) كليات أما باقي الكليات فعددها (11) خارج مقر الجامعة وموزعة في محافظات حلوان القاهرة والجيزة.
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