يجمع بين الفن والعلم.. تعرف على قصة شعار جامعة حلوان

تعد جامعة حلوان من أكبر وأبرز الجامعات المصرية فى عصرنا الحالى حيث تضم ٢٣ كلية ومعهد تابعين لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات.
و لكل كلية من جامعة حلوان تاريخ أقدم منها بكثر يعود إلى بداية القرن العشرين.
ويعد مصمم الشعار هو الدكتور محمد سليمان، الاستاذ بكلية الفنون الجميلة، والذي فاز بالتصميم بعد أن أقيمت مسابقة لتصميم شعار الجامعة بين الكليات الفنية "الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الفنية".
وفى عام 1975 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة حلوان لتضم جميع هذه الكليات كجامعة تكنولوجية متخصصة في المجالات الفنية والرياضية والتكنولوجية الحديثة، واستحدث بعد ذلك عددًا من الكليات الأخرى مثل كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب وكلية الصيدلة وكلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التعليم الصناعي وكلية التمريض.
وتعتبر جامعة حلوان جامعة شاملة تضم كليات ذات تنوع وتميز واضح في شتى مجالات العلوم والفنون وتضم الجامعة (20) كلية ويضم مقر الجامعة بعين حلوان (9) كليات أما باقي الكليات فعددها (11) خارج مقر الجامعة وموزعة في محافظات حلوان القاهرة والجيزة.
و لكل كلية من جامعة حلوان تاريخ أقدم منها بكثر يعود إلى بداية القرن العشرين.
اقرأ ايضا:ويتعجب البعض من شكل شعار جامعة حلوان متسائلين عن معناه ، وفى هذا التقرير نعرض لكم قصة تصميم هذا الشعار، حيث اتخذت جامعة حلوان وقت انشائها ، شعارًا يجمع بين الفن والعلم، فأخذ الهيكل تطويعًا على هيئة حرف "ألف" والذرة كرمز للعلم والمعرفة.
رئيس جامعة حلوان يكشف استعدادات استقبال العائدين من الخارج ..فيديو
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رئيس جامعة حلوان يكشف استعدادات استقبال العائدين من الخارج ..فيديو
انطلاق مبادرة جامعة حلوان "هندعمكم" بمناطق حلوان و١٥ مايو وبولاق
ويعد مصمم الشعار هو الدكتور محمد سليمان، الاستاذ بكلية الفنون الجميلة، والذي فاز بالتصميم بعد أن أقيمت مسابقة لتصميم شعار الجامعة بين الكليات الفنية "الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الفنية".
وفى عام 1975 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة حلوان لتضم جميع هذه الكليات كجامعة تكنولوجية متخصصة في المجالات الفنية والرياضية والتكنولوجية الحديثة، واستحدث بعد ذلك عددًا من الكليات الأخرى مثل كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب وكلية الصيدلة وكلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التعليم الصناعي وكلية التمريض.
وتعتبر جامعة حلوان جامعة شاملة تضم كليات ذات تنوع وتميز واضح في شتى مجالات العلوم والفنون وتضم الجامعة (20) كلية ويضم مقر الجامعة بعين حلوان (9) كليات أما باقي الكليات فعددها (11) خارج مقر الجامعة وموزعة في محافظات حلوان القاهرة والجيزة.