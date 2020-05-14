مرايتي.. 5 نصائح للتخلص من شحوب البشرة في رمضان.. فيديو

ونصحت الدكتورة مي سمير في برنامج مرايتي على موقع صدى البلد، بضرورة تناول خضروات وفواكه وشرب كميات وفيرة من الماء ما بين الافطار و السحور .





وكما نصحت استشاري الأمراض الجلدية والليزر، بضرورة استخدام واقي الشمس قبل الخروج بنصف ساعة، مع تجديده كل ساعتين خلال فترة التواجد خارج المنزل، مع اختيار نوع صن بلوك مناسب للبشرة .





ووشددت الدكتورة مي سمير على ضرورة استخدام تونر للبشرة لغلق المسام، مع استخدام كريم صباحي وكريم ليلي كروتين يومي للعناية بالبشرة في رمضان .