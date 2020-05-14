مصدر قضائي: لا صحة لغلق محكمة أسرة زنانيري بسبب كورونا

نفى مصدر قضائي رفيع المستوى؛ صحة ما أشيع عن غلق محكمة أسرة زنانيري بسبب ظهور حالات كورونا داخل المحكمة.





وقال المصدر إن كل ما في الأمر هو القيام بأعمال التطهير والتعقيم المعتادة في دور المحاكم والشهر العقاري منذ بداية أزمة كورونا.





وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرر غلق محكمة مدينة نصر الجزئية لمدة 14 يومًا لتعقيمها، وذلك بسبب ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا لأحد المتواجدين داخل المبنى.





كما قرر الوزير نقل جميع الجلسات التي تعقد بالمحكمة لـ محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس خلال تلك الفترة.





تأتي تلك الإجراءات اتساقا مع السياسة العامة للدولة لمكافحة فيروس كورونا.





وكانت وزارة العدل اتخذت إجراءات احترازية داخل مقار الشهر العقارى لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بين الموظفين والجمهور.





وأكد كامل رمضان، مدير عام التفتيش الفنى بالقاهرة الكبرى، أن وزارة العدل بدأت تطبيق تعليمات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة كورونا داخل مقرا الشهر العقارى فيما يتعلق بالخدمات التى تم السماح له بتقديمها للجمهور.





وقال إن الشهر العقارى يقدم بعض الخدمات مثل توكيل صرف معاش، وتوكيل خاص بالقضايا مثل ثبوت النسب والأحوال الشخصية وإنكار النسب والنفقة، ومحاضر فتح وصية وغلق وصية وإثبات تاريخ، مشيرا إلى أنه تم تزويد خدمتين للجمهور هما التوكيلات الخاصة بجميع أنواعها وعقد بيع سيارات.





وأكد ياسر وهبة، رئيس مكتب توثيق قصر النيل، أن المكتب بدأ تسهيل بعض الإجراءات للمواطنين، مثل توكيل خاص بالنفقات، نظرا للظروف التى تمر بها بعض الأسر المصرية، حيث يرغب الزوج والزوجة فى فتح بعض المعاملات المالية للإنفاق على أسرهم.





وقال إن التوكيل يتم من خلال حضور الزوجة لعمل توكيل لمحامٍ، يستطيع من خلاله رفع قضية للحصول على نفقة وقتية.



