درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين استقراراً ملحوظاً، خاصة مع انتهاء الموجات الحارة التي شهدناها في شهر أغسطس الماضي، لتبدأ أحوال الطقس في التحسن خلال شهر سبتمبر وحتى الفترة المتبقية من فصل الصيف الذي أوشك على الانتهاء .
حالة الطقس اليوم الأثنين 15 سبتمبر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، والتي تشهد أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة اليوم الأثنين15 سبتمبر
- القاهرة 35 24
- العاصمة الإدارية 34 23
- 6 أكتوبر 34 23
- بنها 35 24
- دمنهور 34 22
- وادي النطرون 35 23
- كفر الشيخ 34 23
- المنصورة 34 23
- الزقازيق 35 24
- شبين الكوم 34 23
- طنطا 34 23
- دمياط 31 25
- بورسعيد 31 26
- الإسماعيلية 37 23
- السويس 36 23
- العريش 32 22
- رفح 31 21
- رأس سدر 36 23
- نخل 35 17
- كاترين 32 15
- الطور 35 24
- طابا 35 21
- شرم الشيخ 38 28
- الإسكندرية 30 23
- العلمين 30 23
- مطروح 29 22
- السلوم 32 22
- سيوة 37 20
- رأس غارب 38 26
- الغردقة 37 27
- سفاجا 38 26
- مرسى علم 38 28
- شلاتين 41 29
- حلايب 36 29
- أبو رماد 38 28
- رأس حدربة 36 29
- الفيوم 36 22
- بني سويف 37 21
- المنيا 37 22
- أسيوط 38 21
- سوهاج 39 23
- قنا 42 25
- الأقصر 42 26
- أسوان 43 27
- الوادي الجديد 40 23
- أبوسمبل 42 27