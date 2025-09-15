درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين استقراراً ملحوظاً، خاصة مع انتهاء الموجات الحارة التي شهدناها في شهر أغسطس الماضي، لتبدأ أحوال الطقس في التحسن خلال شهر سبتمبر وحتى الفترة المتبقية من فصل الصيف الذي أوشك على الانتهاء .

حالة الطقس اليوم الأثنين 15 سبتمبر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، والتي تشهد أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

درجات الحرارة اليوم الأثنين15 سبتمبر