قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفض مقترح إيران بحظر استهداف المنشآت النووية
الري: تعاون مع البنك الدولي في معالجة المياه للإنتاج الكثيف للغذاء
الرئيس الإيراني: إسرائيل لا تعترف بأي إطار قانوني وتحظي بدعم غربي أمريكي
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن هناك 17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" زياد قاسم، إن مصر تواصل جهودها لدعم أهالي قطاع غزة من خلال القافلة الإغاثية رقم 37، والتي انطلقت اليوم من أمام معبر رفح البري متوجهة إلى منفذ كرم أبو سالم، محمّلة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والغذائية، "تشهد الساعات الأولى من هذا الصباح تحرك الفوج الثالث من القافلة ضمن سلسلة 'زاد العِزّة' التي يسيّرها الهلال الأحمر المصري منذ 7 يوليو الماضي، في مشهد يعكس استمرار الجهود المصرية رغم التحديات الميدانية".

وأضاف قاسم ، خلال رسالة على الهواء، أن الشاحنات تحمل على متنها مساعدات متنوعة تشمل الدقيق، الأرز، البقوليات، المعلبات، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تتوجه جميعها عبر طريق يمتد لأربعة كيلومترات من معبر رفح وحتى كرم أبو سالم لتدخل لاحقًا إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر المصري ينسق بشكل مستمر مع نظيره الفلسطيني والهيئات الأممية العاملة في القطاع، لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها في ظل استمرار الحصار والمعوقات الإسرائيلية.

وأوضح المراسل، أن مصر تمكنت منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم من إدخال أكثر من 47 ألف شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، بما يفوق نصف مليون طن من المواد الإغاثية والإنسانية، مؤكدا أن هذا الجهد الكبير يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من حصار مستمر تجاوز الـ700 يوم، ما يجعل من هذه القوافل شريان حياة بالغ الأهمية لسكان غزة.

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

ترشيحاتنا

القوة العربية المشتركة

سعيد الزغبي: قمة الدوحة ستلوح بفكرة الدفاع المشترك لكنها لن تؤسس جيشًا عربيًا وإسلاميًا بين ليلة وضحاها

محافظ الغربية

قريبا.. بصمات طبية جديدة في قلب عروس الدلتا مستشفى السنطة الجديد.. حياة جديدة لأهالي السنطة والقرى المحيطة

صورة أرشيفية

اعترافات صادمة أمام النيابة.. زوجان في سوهاج يستوليان على أموال ربات بيوت ويتركانهن غارقات في الديون

بالصور

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد