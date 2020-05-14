كارتيرون: الترجي لم يفاوضني.. وهذا موقفي من العرض الياباني





وقال كارتيرون خلال حواره مع موقع " العين" الإماراتي:" الترجي لم يتحدث معي مثلما أشيع، ولكنني تلقيت عرضا من الدوري الياباني، ورفضته بالفعل.





وعن فترته مع النادي الأهلي، أوضح كارتيرون:" الأمور لم تسير بشكل جيد خلال فترة تواجد في النادي الأهلي، لكنني سعيدا حاليا بتواجدي مع الزمالك، ونسعى دائما لتحقيق الإنتصارات".





وردا عن سؤال عدم استعانته بمدرب أحمال قال كارتيرون:" لدينا خبرات كافية في هذا المجال سواء أنا أو باقي أفراد الجهاز الفني، والدليل على ذلك عدم تأثر الفريق بدنيا قبل إيقاف النشاط، رغم خوض مباريات عديدة في فترة قصيرة".





وكان كارتيرون تولي قيادة الزمالك مطلع شهر ديسمبر الماضي، خلفا للصربي ميتشو، ونجح في قيادة الأبيض لتحقيق لقبي السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أن نادي الترجي التونسي لم يفاوضه لتولي تدريب فريق باب سويقة.