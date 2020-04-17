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رياضة

الترجي التونسي يوضح حقيقة المفاوضات مع كارتيرون في بيان رسمي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف نادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم الجمعة، عن حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، من أجل التعاقد معه للإشراف على قيادة الفريق الفنية في الفترة القادمة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لوجود مفاوضات من إدارة نادي الترجي مع كارتيرون، من أجل إقناعه بالانتقال لنادي أبناء سويقة في الفترة القادمة.

ونشر نادي الترجي بيانًا رسميًا منذ قليل، نفى فيه التفاوض مع كارتيرون أو أي مدير فني آخر لخلافة معين الشعباني، المدير الفني الحالي للفريق على رأس الجهاز الفني.

وشددت إدارة الترجي أن الظرف الصحي الذي تمر به تونس كسائر دول العالم يجعل تفكير الفريق منصبًا فقط على حماية سلامة لاعبيه،  ثم الحفاظ على لياقتهم البدنية البدنية وفقًا لبرنامج يشرف عليه الجهاز الفني بقيادة معين الشعباني، والذي يحظى بثقة رئيس النادي ومسؤوليه.

يذكر أن كارتيرون استطاع الفوز مع الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نادي الترجي، بالإضافة لإقصاء نفس الفريق من دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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