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محافظات

ضبط صاحب مخبز استولى على 9 آلاف رغيف و27 قضية تموينية بالبحيرة

الخميس 14/مايو/2020 - 05:02 م
مخبز
مخبز
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جمالات الدمنهورى
تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره خلال عدة حملات تموينية من  ضبط 27 مخبزا مخالفا لقيام أصحابها بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن بينهم صاحب مخبز استولى على عدد 9 آلاف رغيف للإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وجاءت الحملات فى إطار الرقابة على المخابز لمتابعة مدى الإلتزام بمواعيد شهر رمضان المبارك للرقابة على كليات انتاج خبز مطابق للمواصفات وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.

أسفرت الحملة التى قادها محسن الرصد مدير الإدارة التموينية بمركز المحمودية عن ضبط 17محضرا بينهم 9 محاضر لمخابز أنتجت خبز ناقص وزن بنسبة تتراوح 9-25حرام الرغيف الواحد،4 محاضر لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل ومحضر لمخبز لتصرفة فى7شكاير بعد مطابقة الماكينة على الدقيق الفعلى بالمخبز وصاحب مخبز انتج خبرغيرمطابق للموصفات وأصحاب مخبزين لقيامهم بتجميع 82 بطاقة ذكية.


وقاد كامل غطاس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مكبرة على المخابزويرافقه عادل ابوشمعة مدير الادارة التموينية الدلنجات و احمد جميل عقدة رئيس الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير 10محضر لمخابز مخالفة قام أصحابها بإنتاج خبز ناقص الوزن وتصرف فى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم وتوقف 4مهابز بدون عذر قهرا ومخالفة لمواعيد التشغيل بالإضافة إلى تحرير محضر إثبات حالة لصاحب مخبز تصرف فى 9000 رغيف من الكارت الذهبى للاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وفى سياق آخر تمكنت الحملة التى قادها مفيد خضر مدير الإدارة التموينية بمركز بدرعن ضبط 1030عبوة مخصبات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر بأحد محلات بيع المبيدات والأسمدة الزراعية.

وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط صاحب مخبز استولى على 9 آلاف رغيف و27 قضية تموينية بالبحيرة
ضبط صاحب مخبز استولى على 9 آلاف رغيف و27 قضية تموينية بالبحيرة
ضبط صاحب مخبز استولى على 9 آلاف رغيف و27 قضية تموينية بالبحيرة
ضبط صاحب مخبز استولى على 9 آلاف رغيف و27 قضية تموينية بالبحيرة
ضبط صاحب مخبز استولى على 9 آلاف رغيف و27 قضية تموينية بالبحيرة
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