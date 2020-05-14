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رياضة

يا جبل ما يهزك ريح.. وليد سليمان يدعم وائل جمعة ضد خالد الغندور

الخميس 14/مايو/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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منار نور
نشر وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، صورة له، تجمعه مع وائل جمعة، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .


وجه وليد سليمان رسالة لـ وائل جمعة: "الصخرة التي تحطمت عليها أحلام المهاجمين. بطولات وائل جمعه أعلى من بطولات جميع أندية أفريقيا -اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه 6 دوري أبطال أفريقيا ، مفيش نادي في افريقيا معاه أكتر من 5 بطولات إلا النادي الأهلي. -اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه 6 سوبر افريقي ،

وتابع : "  مفيش نادي في افريقيا معاه اكتر من أربع بطولات الا النادي الاهلي. -(8) دوري و (3) كأس مصر و (7) سوبر مصري و برونزية كأس العالم للأندية. -كأس الأمم الأفريقية (3) مرات مع منتخب مصر . -كاس العالم العسكرية 2001 مع منتخب مصر العسكري. -هو فيه مدافع في قارة أفريقيا حقق (34) بطولة و بيلعب أساسي و مؤثر في كل البطولات ?! الحديث عن وائل جمعه ما هو إلا محاولة كالعادة من بعض المغرضين للتقليل من أساطير النادي الأهلي ، ولكن بيصطدموا بحائط و الحائط هو التاريخ الذي لا يكذب.. يا جبل ما يهزك ريح ".

تعرض وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق، الى هجوم شديد من الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق. 

وصرح خالد الغندور  أمس خلال تقديمه لبرنامجه عبر فضائية الزمالك، بأن إمكانيات وائل جمعة كمدافع ضعيفة، وجوزيه كان بيكرهه بس هو لعب منتخب وأهلي بسبب إصراره وعزيمته، لكن إمكانياته كمدافع علي قده.

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الصخرة التي تحطمت عليها أحلام المهاجمين. بطولات وائل جمعه أعلى من بطولات جميع أندية أفريقيا -اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه ستة دوري أبطال أفريقيا ، مفيش نادي في افريقيا معاه أكتر من خمس بطولات إلا النادي الأهلي. -اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه سته سوبر افريقي ، مفيش نادي في افريقيا معاه اكتر من أربع بطولات الا النادي الاهلي. -(8) دوري و (3) كأس مصر و (7) سوبر مصري و برونزية كأس العالم للأندية. -كأس الأمم الأفريقية (3) مرات مع منتخب مصر . -كاس العالم العسكرية 2001 مع منتخب مصر العسكري. -هو فيه مدافع في قارة أفريقيا حقق (34) بطولة و بيلعب أساسي و مؤثر في كل البطولات ?! الحديث عن وائل جمعه ما هو إلا محاولة كالعادة من بعض المغرضين للتقليل من أساطير النادي الأهلي ، ولكن بيصطدموا بحائط و الحائط هو التاريخ الذي لا يكذب. يا جبل ما يهزك ريح 💪💪💪

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يا جبل ما يهزك ريح.. وليد سليمان يدعم وائل جمعة ضد خالد الغندور

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