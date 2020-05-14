تأجيل اليمين الدستورية لحكومة الاحتلال

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تأجيل أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية إلى يوم الأحد المقبل.





ونشر الإعلام العبري تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى إسرائيل.









وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "حكومة الوحدة فى إسرائيل التي سيتم تنصيبها غدًا الخميس هي أساس إعلان خطة ترامب للسلام".









وتابع بومبيو أن "لـ إسرائيل حق الدفاع عن نفسها وأمريكا تؤيد هذا الحق وعلينا التقدم في خطة السلام التي وضعها دونالد ترامب".









ورد نتنياهو قائلًا: "غدًا الخميس سيتم تنصيب الحكومة الجديدة لدفع السلام وإعلان خطة ترامب".









وذكر الإعلام العبري إن بومبيو سيجتمع مع نتنياهو ورئيس حزب "كاحول لافان" بيني جانتس الذي سيتولي منصب وزير الدفاع فى الحكومة القادمة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.