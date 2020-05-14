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برلمان

برلمانى: خطة التعايش مع كورونا فى مصر قرار مختص من منظمة الصحة العالمية

الخميس 14/مايو/2020 - 06:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب فتحى ندا ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن خطة وزارة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا والتى جاء من ضمنها عدم عودة المدارس والجامعات إلا بعد انتهاء كورونا ، تعتبر قرار مختص من منظمة الصحة العالمية التى قامت بإلغاء أى تجمعات.

وأشار ندا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المسارح والسينمات بها تجمعات ، وبالتالى فلن تعود للعمل مرة اخرى ، مؤكدا ان النشاط الرياضى من الممكن ان يعود بدون جمهور.

كما أوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الإجراءات التى أتخذتها وزارة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا اتخذتها دول عديدة على مستوى العالم وكانت بمثابة قرارات سيادية.

حددت وزارة الصحة، في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها، وهي الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، والمطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا كذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، وعدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات".
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