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أخبار العالم

بسبب أمريكا.. ماكرون يغضب من رئيس شركة سانوفي.. ولقاء مرتقب في الإليزيه

الخميس 14/مايو/2020 - 06:43 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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رويترز
من المقرر أن يحضر مسؤولون من شركة سانوفي الفرنسية لصناعة الأدوية اجتماعا رفيع المستوى في القصر الرئاسي "الاليزيه" الأسبوع المقبل، وفقًا لما أفاد به مسؤول فرنسي.


يأتي ذلك في الوقت الذي أثارت تصريحات شركة سانوفي بشأن إعطاء اللقاحات التي تصنعها في الولايات المتحدة للمرضى الأمريكيين، حفيظة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.


وأكد المسؤول أن "هذه التصريحات أثارت استياء جميع المعنيين بدءا من الرئيس"، موضحا أنه ليس لديه علم بأي اتصال هاتفي مباشر مع بول هدسون الرئيس التنفيذي لـ"سانوفي".


وأشار إلى أنه من المقرر أن يجتمع الطرفان في الإليزيه الأسبوع المقبل في محاولة لتجاوز ذلك والعمل معا"، لكنه لم يشر إلى أبرز الحضور.


وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي للشركة بول هدسون في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، إنه من المرجح أن تحصل الولايات المتحدة الأمريكية على عقار شركة سانوفي الفرنسية لعلاج فيروس كورونا المستجد، في حال نجاحه.


وقال الرئيس التنفيذي بول هدسون في مقابلة مع الوكالة، إن هذا الأمر يرجع إلى أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى بين الدول التي مولت أبحاث لقاح سانوفي.


وذكرت "رويترز" أن هدسون أعرب عن أسفه لتصريحاته يوم الأربعاء بأن أي لقاح طورته شركة سانوفي في الولايات المتحدة يمكن أن يذهب إلى مرضى أمريكيين، مشيرا إلى الحاجة لنقاش حقيقي في أوروبا حول كيفية تحرك دول التكتل بشكل جماعي وبشكل أسرع في البحث عن لقاح جديد وأن "سانوفي" كانت تدفع الكتلة منذ شهور للقيام بذلك.
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