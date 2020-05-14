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فن

شاهد.. تعليق بوسي على حلقة رامز مجنون رسمي

الخميس 14/مايو/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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منار نور
علقت الفنانة بوسي علي حلقتها مع رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي اليوم.


ونشرت بوسي مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي تويتر: " يخربيتك يارامز ".




وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


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