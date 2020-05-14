أمطار رعدية تضرب مدن البحر الأحمر

شهدت مدينة الغردقة ، اليوم الخميس، هطول أمطار خفيفة على عدد من المناطق.









وصاحب الأمطار تكاثر للسحب والغيوم والبرق والرعد على معظم مدن محافظة البحر الأحمر .









من جانبها أعلنت محافظة البحر الأحمر، اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة.









كما أعلنت إدارة المرور مضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطرق، حفاظا على أرواح المواطنين.









وأكدت محافظة البحر الأحمر، أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن ظهور سحب منخفضة إلى متوسطة على شمال وجنوب المحافظة، مما يؤدى لاحتمال سقوط أمطار خفيفة.



