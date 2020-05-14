AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أمطار رعدية تضرب مدن البحر الأحمر

الخميس 14/مايو/2020 - 08:37 م
أمطار رعدية تضرب
أمطار رعدية تضرب مدن البحر الأحمر
Advertisements
إبراهيم جادالله
شهدت مدينة الغردقة ، اليوم الخميس، هطول أمطار خفيفة على عدد من المناطق.


وصاحب الأمطار تكاثر للسحب والغيوم والبرق والرعد على معظم مدن محافظة البحر الأحمر


من جانبها أعلنت محافظة البحر الأحمر،  اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة.


كما أعلنت إدارة المرور مضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطرق، حفاظا على أرواح المواطنين. 


وأكدت محافظة البحر الأحمر، أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن ظهور سحب منخفضة إلى متوسطة على شمال وجنوب المحافظة، مما يؤدى لاحتمال سقوط أمطار خفيفة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس المحافظات.. شوارع الدقهلية تخلو من المارة بسبب الأمطار.. القليوبية تعلن حالة الطوارئ.. وبرق ورعد في الغربية

#منخفض_التنين يتصدر تويتر.. دعوات رواد تويتر لاستقبال من لا مأوى له تزداد

طقس أول يوم رمضان.. عاصفة ترابية تضرب البلاد يصاحبها أمطار خفيفة

الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة الثلاثاء (بيان تفصيلي)

رغم ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد: أمطار غزيرة على عدة مناطق بالبلاد غدا

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة يصاحبه أمطار بعدة مناطق

ترشيحاتنا

571 وفاة .. الصحة : شفاء 2626 مواطنا من الكورونا من إجمالي 10829 حالة

انتبه.. علامات تشير للإصابة بـ الزهايمر

تراجع إصابات كورونا.. ماليزيا تسمح بإقامة صلاة الجماعة قبل العيد

صلاة التهجد.. حافظ عليها في العشر الأواخر لهذا السبب

محمد صلاح: شيكابالا أطيب وأفضل كابتن لـ نادي الزمالك.. فيديو

محمد صلاح : الأهلي الأحق بالدوري .. والزمالك الأقرب للتتويج بأفريقيا .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كورونا والدبابير القاتلة.. «السحالي العملاقة» خطر جديد يهدد الولايات المتحدة

نشرة المرأة والصحة| القلب والكلى أكثر الأعضاء تضررا من كورونا....زينة تتألق على إنستجرام..طرق طبيعية للتخلص من الالتهاب الرئوي

انتبه.. علامات تشير للإصابة بـ الزهايمر