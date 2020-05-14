الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكتب غدا الجمعة على صفحات جريدة الأهرام: «قلناها منذ الثمانينيات: إرهابيون وقتلة»

منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي بدأت علي صفحات الأهرام، كتابة تحقيقات وحوارات وتحليلات سياسية وأخبار ومانشيتات حول التنظيمات الإرهابية وعلى ارتباطها بجماعة الإخوان الإرهابية التي كانت محظورة في ذلك الوقت، تناولنا العلاقة الممتدة و التأصيل لكل قضية يتم الكشف عنها، من تفجيرات واغتيالات وإحباط مخططات أو عودة فلول الإرهاب من خارج البلاد سواء أفغانستان والسودان وليبيا وسوريا وألبانيا . . وغيرها من الدول التي كانت تعامل لهذه التنظيمات الإرهابية حذرنا منذ سنوات عدة ومازلنا.

كتبنا وتحملنا مسئولية النصح لهذه العصابات وقياداتها وكوادرها المختلفة، لم نضع يدنا في أياديهم، بل كانت « الأهرام » من قادت وواجهت هؤلاء ، وأفردت الصفحات وفتحت الملفات، لتحذير الناس من خطر تلك العصابات وفي مقدمتهم عصابة حسن البنا ، ذلك الرأس المدبر لهذه الأفكار الإرهابية ، لم يكن في ذلك الوقت كثيرون في الصحافة وبعض النخب الفاسدة يستطيعون الدخول في معارك مع هذه العصابات بل من عمل معهم وشاركهم واحتضنهم وساعدهم وفتحت صحف ومجلات صفحاتها للدفاع عن هذه العصابات، ومنها صحف تخص بعض رجال الأعمال التي كانت الملاذ الآمن لها من أهل الشر من الإخوان والجماعات الإرهابية منفذة عمليات القتل والتخريب في مصر.





حدث هذا التواطؤ الفج بين تلك الشبكات مجتمعية مع بعضها، هناك صحف كانت تعقد الصفقات مع الإخوان ساعات الليل والنهار ، بل تحولت تلك الدكاكين إلى الدفاع عن عصابة البنا، وشن حملات مدفوعة من الإخوان ضد كل من يعاديهم، وأصبحت هي المأوى لمجموعات من الميليشيا الإخوانية تحت ستار صحفي وهم ليسوا كذلك لأنهم لم ينضموا للنقابة، ولم يكونوا أعضاء في نقابتنا العريقة ، ودافعت تلك الدكاكين عن الإرهاب والقتلة على مدى سنوات اختفى من كانوا يطلقون على أنفسهم نخبة من الوقوف في وجه التيارات الظلامية اللهم إلا بعض الكتاب أصحاب المواقف الثابتة ، لكن ما اقصده هنا من مهد الأرض لتسطو عصابة البنا على حكم البلاد ، وساعدوهم في ذلك ووقفوا معهم عندما استولوا على الحكم بقوة السلاح والتهديد لتحويل مصر إلى حمامات من الدماء، واستمرت دكاكين ومعها أبواق إعلامية تدفع في اتجاه أن تحكم مصر من عصابة قتلة وسفاحين.









استمرت معاركنا معهم وهم أيضا في الحكم، لم نهادن مثل غيرنا ولم نخضع لابتزازهم ولم نقبل بعروضهم السخية بين سبتمبر ۲۰۱۲ حتى يونيو ۲۰۱۳ قبل الثورة بأيام، وكل من حولوا هذه العروض مازالوا على قيد الحياة سواء في السجون أو داخل وخارج البلاد.





كنا مازلنا نحذر من تلك العصابة وأنها غير وطنية ولها أجندة عدائية تجاه القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة.





كثيرون خدعتهم العصابات الإرهابية بأنها تدافع عن الدين، بينما هم يبحثون عن الخلافة والدولة الإسلامية، وليس الدفاع عن الدين الذي إساءات له كل تلك العصابات المنبثقة عن جماعة الإخوان التي تعد من أكثر المشوهين لتعاليم ديننا الحنيف والسنة النبوية الشريفة.



