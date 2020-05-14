AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رامز جلال يتخلى عن فقرة من برنامجه بسبب بكاء وصراخ بوسي

الخميس 14/مايو/2020 - 08:37 م
بوسي
بوسي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قرر رامز جلال الاستغناء عن فقرة الثعبان والتي يتبعها مع كل ضيوفه، وذلك بسبب بكاء وانهيار بوسي، خوفا من الثعبان.

انهارت الفنانة بوسي بسبب جلوسها على كرسي رامز جلال قائلة: « نزلني يا عم .. بس بقى يا رامز».

ثم قالت بوسى الشهادة: «أشهد أن لا اله الا الله .. مش هعرف أغني تاني وربنا صوتي راح»؛ وبمجرد وقوف الكرسي عن الحركة صرخت بوسي: «أنت ما ينفعش معاك يا رامز غير قلة الأدب». 

وسخر رامز جلال من مشاركة المطربة بوسي في عمل فني يدعى «اهل العيب»؛ مرددا: «لسانها طويل لقت نفسها في الدور».

ومن جانبها علقت على صورة رامز جلال: «بموت فيه»؛ ثم دخلت في نوبة من الصراخ عقب خروج رامز ليفاجئها من خلف الصورة. 

وكشف رامز سر هروب بوسي من مصر؛ موضحا أنها هاربة بسبب قضايا في محكمة الأسرة، وقضايا سب وقذف وحضانة وضرب أفضى إلى الموت.

وتابع رامز: « هو في إيه يا جماعة أنتوا كنتوا متجوزين ولا تلعبوا بوكس، اللي بعمله معاها النهاردة بحاول أنقذها من تأبيدة».

واستطرد: «معانا ومعكم مطربة اي يا دينا اللي لعبت بيها الدنيا بوسي». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري عن سبب زواجها من أبو هشيمة: بيضحكني.. وتتوسل باكية لرامز: أبوس إيدك هموت

بكاء وصراخ وشلوت.. ريهام عبد الغفور تسقط في فخ رامز جلال.. أبرز اللقطات

تحت تهديد الثعبان.. رامز جلال يجبر حمو بيكا على الغناء له

تحت تهديد الثعبان.. حمو بيكا يعتذر لـ هاني شاكر وحلمي بكر

اعتذر لـ هاني شاكر وحلمي بكر.. واعترف: رامز جلال الوحيد اللى علم عليا.. أبرز لقطات حمو بيكا فى رامز مجنون رسمي

رامز جلال يكشف سر هروب بوسي من مصر والمشاركة في برنامجه

ترشيحاتنا

"البحوث الإسلامية": الإساءة إلى الوالدين يغضب الله

معجزه إلهية.. شاب يعود للحياة بعد 90 دقيقة من توقف قلبه .. شاهد

كورونا يضرب جهاز الإحصاء.. وفاة أحد الموظفين وإغلاق المقر 3 أيام

تعرف على عقوبة رفض دفن المتوفى بكورونا في قانون الأمراض المعدية

الكاف يكشف مصير مباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا

الاختيار.. ظهور أحمد صلاح حسني وتطورات وضع هشام عشماوي في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كورونا والدبابير القاتلة.. «السحالي العملاقة» خطر جديد يهدد الولايات المتحدة

نشرة المرأة والصحة| القلب والكلى أكثر الأعضاء تضررا من كورونا....زينة تتألق على إنستجرام..طرق طبيعية للتخلص من الالتهاب الرئوي

انتبه.. علامات تشير للإصابة بـ الزهايمر