رامز جلال يتخلى عن فقرة من برنامجه بسبب بكاء وصراخ بوسي

قرر رامز جلال الاستغناء عن فقرة الثعبان والتي يتبعها مع كل ضيوفه، وذلك بسبب بكاء وانهيار بوسي، خوفا من الثعبان.





انهارت الفنانة بوسي بسبب جلوسها على كرسي رامز جلال قائلة: « نزلني يا عم .. بس بقى يا رامز».





ثم قالت بوسى الشهادة: «أشهد أن لا اله الا الله .. مش هعرف أغني تاني وربنا صوتي راح»؛ وبمجرد وقوف الكرسي عن الحركة صرخت بوسي: «أنت ما ينفعش معاك يا رامز غير قلة الأدب».





وسخر رامز جلال من مشاركة المطربة بوسي في عمل فني يدعى «اهل العيب»؛ مرددا: «لسانها طويل لقت نفسها في الدور».





ومن جانبها علقت على صورة رامز جلال: «بموت فيه»؛ ثم دخلت في نوبة من الصراخ عقب خروج رامز ليفاجئها من خلف الصورة.





وكشف رامز سر هروب بوسي من مصر؛ موضحا أنها هاربة بسبب قضايا في محكمة الأسرة، وقضايا سب وقذف وحضانة وضرب أفضى إلى الموت.





وتابع رامز: « هو في إيه يا جماعة أنتوا كنتوا متجوزين ولا تلعبوا بوكس، اللي بعمله معاها النهاردة بحاول أنقذها من تأبيدة».





واستطرد: «معانا ومعكم مطربة اي يا دينا اللي لعبت بيها الدنيا بوسي».