مينفعش غير قلة الأدب .. بوسى تنطق الشهادة بعد وصلة من الصراخ

انهارت الفنانة بوسي بسبب جلوسها على كرسي رامز جلال قائلة: « نزلني يا عم .. بس بقى يا رامز».









ونطقت بوسى الشهادة: «أشهد أن لا اله الا الله .. مش هعرف أغني تاني وربنا صوتي راح»؛ وبمجرد وقوف الكرسي عن الحركة صرخت بوسي: « انت مينفعش معاك يا رامز غير قلة الأدب».









وسخر رامز جلال من مشاركة المطربة بوسي في عمل فني يدعى «اهل العيب»؛ مرددا: «لسانها طويل لقت نفسها في الدور».









ومن جانبها علقت بوسي على صورة رامز جلال: «بموت فيه»؛ ثم دخلت في نوبة من الصراخ عقب خروج رامز ليفاجئها من خلف الصورة.









وكشف رامز سر هروب بوسي من مصر؛ موضحا أنها هاربة بسبب قضايا في محكمة الاسرة، و قضايا سب وقذف وحضانة وضرب أفضى إلى الموت.









وتابع رامز: « هو في ايه يا جماعة أنتوا كنتوا متجوزين ولا تلعبوا بوكس، اللي بعمله معاها النهاردة بحاول انقذها من تأبيدة».









واستطرد: «معانا ومعاكم مطربة اه يا دنيا اللي لعبت بيها الدنيا بوسي».









وكانت المطربة بوسي وقعت ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الخميس.