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توك شو

مينفعش غير قلة الأدب .. بوسى تنطق الشهادة بعد وصلة من الصراخ

الخميس 14/مايو/2020 - 07:54 م
بوسي
بوسي
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عبد الخالق صلاح
انهارت الفنانة بوسي بسبب جلوسها على كرسي رامز جلال قائلة: « نزلني يا عم .. بس بقى يا رامز».


ونطقت بوسى الشهادة: «أشهد أن لا اله الا الله .. مش هعرف أغني تاني وربنا صوتي راح»؛ وبمجرد وقوف الكرسي عن الحركة صرخت بوسي: «انت مينفعش معاك يا رامز غير قلة الأدب». 


وسخر رامز جلال من مشاركة المطربة بوسي في عمل فني يدعى «اهل العيب»؛ مرددا: «لسانها طويل لقت نفسها في الدور».


ومن جانبها علقت بوسي على صورة رامز جلال: «بموت فيه»؛ ثم دخلت في نوبة من الصراخ عقب خروج رامز ليفاجئها من خلف الصورة. 


وكشف رامز سر هروب بوسي من مصر؛ موضحا أنها هاربة بسبب قضايا في محكمة الاسرة، و قضايا سب وقذف وحضانة وضرب أفضى إلى الموت.


وتابع رامز: « هو في ايه يا جماعة أنتوا كنتوا متجوزين ولا تلعبوا بوكس، اللي بعمله معاها النهاردة بحاول انقذها من تأبيدة».


واستطرد: «معانا ومعاكم مطربة اه يا دنيا اللي لعبت بيها الدنيا بوسي». 


وكانت المطربة بوسي  وقعت ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الخميس.
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