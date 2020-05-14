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فن

محمد رجب يشارك متابعيه بصورة جديدة على انستجرام.. شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 10:45 م
محمد رجب
محمد رجب
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محمد بدران

شارك الفنان محمد رجب بصورة جديده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهر محمد رجب في الصورة بإطلالة كاجوال نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن الفنان محمد رجب شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" لرمضان ٢٠٢٠ .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. 

تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

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