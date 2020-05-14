محمد رجب يشارك متابعيه بصورة جديدة على انستجرام.. شاهد

شارك الفنان محمد رجب بصورة جديده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .
وظهر محمد رجب في الصورة بإطلالة كاجوال نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.
يذكر أن الفنان محمد رجب شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" لرمضان ٢٠٢٠ .
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.