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بين الناس

سيدة مطلقة تناشد أهل الخير إنقاذها وأولادها من الضياع والتشرد

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة نجلاء على حمدى ، ٤٠ عامًا ، مطلقة ، وتقيم في مساكن السكة الحديد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى، وإنقاذى أنا وأولادى من الضياع والتشرد .

وتقول في رسالتها : ظروفى المعيشية صعبة وعجزت عن دفع المستحقات الخاصة بايجار الوحدة التى أقيم فيها، و عجزت حتى عن تربية أطفالى وتعليمهم، لأنه ليس لدى مصدر دخل ثابت بعد انفصالى عن زوجى، وفوجئت بإنذار بالطرد مكتوب عليه أنه إنذار نهائى لعجزى عن دفع المستحقات المطلوبة وقدرها ٦٢٨٠ جنيها، وأنا لا أمتلك هذا المبلغ .

للتواصل مع الحالة: ٠١١٥٢٥٢٠١٨٥
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 
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