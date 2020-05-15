سيدة مطلقة تناشد أهل الخير إنقاذها وأولادها من الضياع والتشرد

ناشدت السيدة نجلاء على حمدى ، ٤٠ عامًا ، مطلقة ، وتقيم في مساكن السكة الحديد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى، وإنقاذى أنا وأولادى من الضياع والتشرد .





وتقول في رسالتها : ظروفى المعيشية صعبة وعجزت عن دفع المستحقات الخاصة بايجار الوحدة التى أقيم فيها، و عجزت حتى عن تربية أطفالى وتعليمهم، لأنه ليس لدى مصدر دخل ثابت بعد انفصالى عن زوجى، وفوجئت بإنذار بالطرد مكتوب عليه أنه إنذار نهائى لعجزى عن دفع المستحقات المطلوبة وقدرها ٦٢٨٠ جنيها، وأنا لا أمتلك هذا المبلغ .





للتواصل مع الحالة: ٠١١٥٢٥٢٠١٨٥

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