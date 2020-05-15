ضبط 25 طن سكر مجهول المصدر قبل بيعه لأهالى الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





اسفرت جهود الحملات عن ضبط ملك مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية لحيازته 25 طن "سكر حر سائب ومعبأة"، مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن .



