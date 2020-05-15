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حوادث

ضبط 25 طن سكر مجهول المصدر قبل بيعه لأهالى الشرقية

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:48 ص
سكر فاسد
سكر فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

اسفرت جهود الحملات عن ضبط ملك مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية لحيازته 25 طن "سكر حر سائب ومعبأة"، مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن .


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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