AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالكاجوال.. روجينا تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

الخميس 14/مايو/2020 - 11:47 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة روجينا، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورا جديدة لها. 

وظهرت روجينا  بإطلالة أنيقة مرتدية قميص أبيض  وبنطلون الجينز والتقطت روجينا صورا متعددة بإطلالاتها التي نشرتها.

واعتمدت روجينا مكياجا هادئا وتسريحة شعر بشعرها القصير الأشقر، وهذه الإطلالة مخالفة لما تظهر به روجينا في دور فدوة بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان.

وانهالت التعليقات على الصور المنشورة لروجينا، وكانت أبرز التعليقات:  ياعمري وهي الكلمة التي تتبعها روجينا في مسلسل البرنس . 
View this post on Instagram

❤️

A post shared by Rogena (@rogenaofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على طبيعتها.. مي سليم فى إطلالة بدون مكياج على السرير.. شاهد

بالكاجول.. زوجة ماجد المصري تعايره بـ الكرش.. شاهد

بالأبيض والأسود.. هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة من الخمسينات

زينة تبهر متابعيها بإطلالاتها.. والجمهور: أشيك ست

بـ عباءة ملونة.. روجينا تبهر جمهورها في إطلالة جديدة

ترشيحاتنا

تامر أمين: الصحة أعلنت استمرار إغلاق المدارس والمقاهي والملاهي في خطة التعايش مع كورونا

ماذا قالت وزارة التربية والتعليم عن مصير امتحانات الثانوية العامة 2020 حتى الآن ؟ .. تفاصيل

شاهد تعليق أحمد صلاح حسنى على مشاركته في الاختيار

أحترس.. غدا أخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز

مودة الأدهم من فيديوهات خرق حظر التجوال إلى التحريض على الفجور

تصبح مميتة في هذه الحالة.. احذر كمامة الوقاية من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال.. روجينا تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

بـ بدلة أورنج .. علا رشدى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

تصبح مميتة في هذه الحالة.. احذر كمامة الوقاية من كورونا