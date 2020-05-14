بالكاجوال.. روجينا تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة روجينا ، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورا جديدة لها.





وظهرت روجينا بإطلالة أنيقة مرتدية قميص أبيض وبنطلون الجينز والتقطت روجينا صورا متعددة بإطلالاتها التي نشرتها.





واعتمدت روجينا مكياجا هادئا وتسريحة شعر بشعرها القصير الأشقر، وهذه الإطلالة مخالفة لما تظهر به روجينا في دور فدوة بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان.





وانهالت التعليقات على الصور المنشورة لروجينا، وكانت أبرز التعليقات: ياعمري وهي الكلمة التي تتبعها روجينا في مسلسل البرنس .