القبض على مودة الأدهم.. تامر أمين: هو ده عدل ربنا.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على إلقاء القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم بسبب نشرها مقطع يخدش الحياء العام على تطبيقات السوشيال ميديا.





وقال تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: " هو ده عدل ربنا وفاكرين لما اتكلمت من 5 سنوات عن سما المصري لأن ما يفعله هؤلاء خرق للقانون وتحريض على الرذيلة".





وتابع تامر أمين: "الهدف الرئيسي من إلقاء القبض على مودة الأدهم هو الردع العام لمن يفكر في فعل ما فعلته، والله يمهل ولا يهمل".





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم أثناء اختبائها فى كمباوند مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور.





رصدت الأجهزة الأمنية عدة فيديوهات للفتاة مودة الأدهم، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور.



