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وزير التربية والتعليم:٨٨٠ ألف طالب قاموا بتسليم الأبحاث حتى الآن.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 11:43 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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محمود محسن
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه كان هناك تخوف من أولياء الأمور والطلبة لكل ما هو جديد،  مؤكدا أنه أكثر من ٨٨٠ ألف طالب سلموا الأبحاث حتى الآن.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية اكسترا نيوز أن أكثر من ٢ مليون ونصف قاموا برفع الأبحاث إلكترونيا والباقي سلموه ورقيا.

وتابع الوزير أنه أسعدنا استقرار المنظومة التعليمية مؤكدا أنه تم تحديد يوم ١٨ مايو آخر موعد لاستلام الأبحاث.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه سيتم الإعلان عن كيفية تسليم المشروعات لطلبة التعليم الفني والتي سيتم من خلالها البدء في تسليم الأبحاث يوم ١٨ مايو.

وقال إنه سيتم استخدام نفس المنصة خارج مصر بالنسبة للطلاب العالقين في الخارج بدلا من التواجد بالسفارة ومن الممكن استخدامها خارج مصر.
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