محافظ الوادي الجديد: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا الـ17 حالة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد ، عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 17 حالة، مؤكدا أن الحالات تتركز في 10 مناطق بمراكز الخارجة والداخلة وباريس، وهي مدينة الخارجة وقرية جورمشين 7 بمركز باريس ومدينة موط، وقرى" القصر-الشيخ والي-الراشدة – أسمنت – الهنداو-عزب القصر- بدخلو" بمركز الداخلة، وأن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.

وأضاف الزملوط، أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها أعراض كورونا

وأكد أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وأشار الزملوط إلى، عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر.

ولفت المحافظ إلى تركيب بوابات تعقيم على المنافذ والكمائن الأمنية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، وذلك لتعقيم السيارات والأفراد قبل دخولهم المحافظة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

تعود للعصر الأيوبي.. قصة قرية القصر بالوادي الجديد.. أول من استقبلت القبائل الإسلامية