ولا عرق ولا حر.. نصائح لحمل أكثر برودة في الصيف

إذا كانت المرأة حاملا في الصيف، فقد تكون الحرارة مزعجة حقًا، وتشتكي بعض النساء الحوامل من الشعور بالحرارة والتعرق في معظم الأوقات.





فإن الرعاية المناسبة أثناء الحمل أمر حتمي بل وأكثر خلال الصيف، عندما تكون الحرارة غير مريحة حقًا. تشكو بعض النساء الحوامل من الشعور بالحرارة والتعرق معظم الوقت، وقد يكون ذلك بسبب وجود 1-1.5 لتر من الدم الزائد في أجسامهم ، مقارنةً بالعام السابق. يمكن أن يكون سبب ذلك زيادة التمثيل الغذائي.





التحديات التي تواجهها النساء الحوامل في الصيف الغثيان والقيء في الغثيان والقيء في الحمل المبكر هذه ظاهرة طبيعية تواجه 60-70 في المائة من النساء الحوامل. يمكن أن يؤدي القيء المفرط إلى الجفاف والضعف الذي يتطلب دخول المستشفى، والذي يمكن أن يزداد سوءًا في أشهر الصيف.





عسر الهضم والغازات والانتفاخ والإحساس بالشهية تساهم التغييرات التي تحدث في تساهم التغييرات التي تحدث في الحمل في بطء حركة الطعام من خلال أنبوب الطعام والمعدة والأمعاء. هناك أيضًا استرخاء في عضلات القناة الهضمية والعضلة العاصرة التي تسبب ارتجاع الأحماض والأغذية وتفاقم حرقة المعدة. يضغط الحمل المتزايد لأعلى على المعدة ويزيد من عدم الراحة.





الوذمة يحدث تجمع السوائل في القدمين والساقين بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. ويختبر ذلك حوالي 60 في المائة من النساء الحوامل ويمكن أن يسوء في الطقس الحار. ومع ذلك ، تذكري أن التورم المفرط أو المفاجئ للقدمين والساقين والأصابع والوجه قد يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. لذا ، يُنصح بزيارة طبيبك إذا كان التورم غير متناسب أو لا ينخفض ​​مع الراحة.





ضيق في التنفس بسبب نمو الرحم يضغط الرحم المتزايد على الرئتين ويسبب ضيق في التنفس. أثناء درجات الحرارة المرتفعة ، يمكن أن يزيد ذلك من الشعور "بالاختناق" الذي تشعر به المرأة ، مما يجعلها تتنفس خصوصًا عند الاستلقاء.





فيما يلي بعض الاقتراحات من الدكتورة Jayashree Nagraj Bhasgi ، طب التوليد والنسائيات ، مستشفى Fortis La Femme للأمهات الحوامل:





حافظ على رطوبتك

غالبًا ما ترى النساء الحوامل ارتفاع درجة حرارة أجسادهن. الهدف هو الحفاظ على استقراره. لمحاربة الحرارة ، فإن الطرف الأول هو الترطيب الداخلي الجيد. يمكن القيام بذلك من خلال استهلاك كميات كبيرة من السوائل بشكل رئيسي الماء ولكن أيضًا عصير الفاكهة أو تناول الخضروات الطازجة ذات المحتوى العالي من الماء. بالإضافة إلى شرب السوائل ، يوصى بشدة بتضمين الفواكه والخضروات والحساء في النظام الغذائي للشخص. يمكن أن تسبب بعض المشروبات المفرطة في الإحساس بالعطش بعد فترة وجيزة من الابتلاع ، وبالتالي تجنبها قدر الإمكان.





دش بارد

لتحمل درجات الحرارة المرتفعة في الصيف ، لا يوجد شيء أفضل من الحمامات أو الاستحمام في درجة حرارة الغرفة. على الرغم من أن حمامات الماء البارد أكثر إغراء ومرغوبة أثناء الطقس الحار ، إلا أنها تميل إلى زيادة درجة حرارة الجسم لأن جسمنا يجب أن يعمل على التكيف مع درجة الحرارة المحيطة. لهذا السبب بعد بضع دقائق من الاستحمام البارد سيشعر المرء بالدفء مرة أخرى. الاستحمام البارد عند الفجر أو قبل وقت النوم مباشرة سيبقيك منتعشًا لعدة ساعات. إذا لم يعتد أحد على ذلك ، ابدأ تدريجيًا بقدمك وساقيك ثم ذراعيك. حفظ البطن في نهاية الاستحمام ، مع تدليكه في حركات دائرية.





اختيار الملابس المناسبة

اختر ملابس تجعلك تشعر بالراحة. في الصيف ، يجب ألا تكون الملابس ضيقة ويجب أن تسهل التنفس والحركة. اختاري الأقمشة الطبيعية التي تفرز العرق. ارتدي ملابس خفيفة للتنفس من خلال الجلد أيضًا. تجنب وضع طبقات كثيرة من الملابس.





نشاط رياضي معتدل

بالنسبة للنساء الحوامل ، فإن النشاط الرياضي المعتدل مرحب به دائمًا. في الصيف ، لا تضعي التمارين الرياضية جانبًا ما لم ينصحك طبيب أمراض النساء. سيسمح لك العمل على مرونة العضلات والأوتار بتحمل التباطؤ والإرهاق المرتبطين بزيادة الوزن بشكل تدريجي. أيضا ، تميل تمارين تحسين الدورة الدموية إلى التعطل أثناء الحمل. المشي والسباحة هما أكثر الأنشطة الموصى بها.





وجبات خفيفة ومتكررة