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مرأة

أول فرحتى.. ابنة الحضرى الكبرى تثير الجدل مع والدها فى عيد ميلادها

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشر الكابتن عصام الحضري  قائد منتخب مصر الأسبق فيديو جديدا له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " برفقة ابنته الكبرى احتفالا بعيد ميلادها.


وظهرت ابنة الكابتن عصام الحضري، فى الصور بمجموعة من الإطلالات العصرية والمواكبة للموضة وهو ما نال إعجاب بعض متابعيها.


وعلق الكابتن عصام الحضري، على الصور قائلًا:" بنتي وحبيبتي و صاحبتي و اول فرحتي كل سنة و كل لحظة وانتي طيبة و سعيدة والعمر كله ليكي وانتي احلى و ارق بنوتة في الدنيا ، شاهي حبيبة قلبي عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

وشارك الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق جمهوره بفيديو جديد له من مقلب فيفي عبده من برنامجها الجديد خالي بالك من فيفي.

وظهر عصام الحضري بالفيديو وهو يحاول إيقاظ فيفي عبده بعد إدعائها الإغماء أثناء المقلب وعلق الحضري على الفيديو قائلا "حظك يا فوفا إنك حبيبتي".
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