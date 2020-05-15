حملة مكبرة لحماية المستهلك بالأقصر

أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الاقصر عن نجاح حماية المستهلك بالمديرية فى إلزام إحدى الشركات الكبرى برد مبلغ ٦٦٦جنيها ثمن شراء بوتاجاز، وذلك عقب قيام المواطن " خ .ح .ع " بتقديم شكوى بأنه قام بشراء بوتاجاز وعند استخدامه وجد به عطل فني وعليه تم إلزام الشركة برد مبلغ الشراء.

أيضا استطاعت حماية المستهلك فى استبدال ثلاجه نوفرست ١٤ قدما معطلة منذ شرائها بناءا على شكوى المواطن " ر. أ . ط" بأنه قام بشراء ثلاجة وعند استخدامها وجد بها عطل وبفحص الشكوى تبين أحقية الشاكي في شكواها وعليه تم إلزام الشركة باستبدال الثلاجة بأخرى جديدة من نفس النوع والماركة والسعة.

يأتى ذلك بناء علي تعليمات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الاقصر بضرورة حماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأنه تم أيضا استبدال شاشه٣٢ بوصة بأخرى جديدة من نفس النوع والماركة والمقاس بعد شكوى المواطن " ع. م .م " يتضرر فيها بانه قام بشراء شاشه تليفزيون وحدث بها عطل من تاريخ الشراء وبفحص الشكوى تبين أحقية الشاكي في شكواه وعليه تم إلزام الشركه بالاستبدال باخري جديده من نفس الماركه والمقاس.

وواصلت حماية المستهلك بالأقصر جهودها المكثفة في متابعة مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدى التزامها بالقانون وتوفير قطع الغيار الأصلية عند إتمام أعمال الصيانة ومتابعة مبادرة بيع الخضر والفاكهة واللحوم البلديه بالسوق الحضري بمبادرة في حب مصر .