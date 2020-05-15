بسبب البرنس.. نشوى مصطفى تسخر من محمد رمضان

علقت الفنانة نشوى مصطفى على قلة مشاهد الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس رغم أنه بطل العمل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





كتبت نشوى مصطفى: "هو لو قرا السيناريو استحالة كان يوافق بس مليون فى الميه ما قراش وحد حكى له — ازاي ممثل تصنيفه نجم يوافق تكون تحريك الأحداث الدرامية مش عنده".





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