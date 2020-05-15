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فن

بسبب البرنس.. نشوى مصطفى تسخر من محمد رمضان

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:47 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
علقت الفنانة نشوى مصطفى على قلة مشاهد الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس رغم أنه بطل العمل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

كتبت نشوى مصطفى: "هو لو قرا السيناريو استحالة كان يوافق بس مليون فى الميه ما قراش وحد حكى له — ازاي ممثل تصنيفه نجم يوافق تكون تحريك الأحداث الدرامية مش عنده". 

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وأضافت: "وبالتالى محركين الأحداث يبقوا هما حديث الناس وخصوصًا أنهم ممثلين شطار جدًا استغلوا الفرصة العظيمة اللي فى ايديهم  — ومتقوليش براڤو انه بيدى فرص لزمايله — ماهو فى ملعب الفن لا يحوز إنكار الذات — دى لعبة جماعية والشاطر اللي يجيب جون — والحقيقة هو من أول الحلقات وجت فيه اجوان كتير — أرجع وأقول العلم نور". 
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