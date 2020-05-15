شاهد.. مطرب شهير يطالب بإرسال رئيس وزراء بريطانيا إلى ووهان.. فيديو





استضافت مذيعة «هولي فيلوبي» برنامج هذا الصباح This morning البريطاني مغني الراب دريلمينيستر خلال نقاش حول حول تجربة اختبار جديد في مدينة ووهان من أجل تحديد إذا ما كان الشخص التقط فيروس كورونا من قبل.

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وقد فاجأ دريلمينيستر المذيعة ومعدي البرنامج بتصريحه على الهواء مطالبًا بإرسال بوريس جونسون إلى ووهان كفأر تجارب من أجل تجربة الأجسام المضادة عليه.





وفي تصريحه قال مغني الراب: "يمتلك بوريس جونسون الإمكانيات المناسبة لذلك، لذا دعونا نعلقه على متن طائرة ونرسله إلى ووهان، إذا نجا فنحن على استعداد للذهاب".





لكن «فيليب سكوفيلد» المذيع الآخر قاطعه مسرعًا مشيرًا إلى الممثلة التي قالت الأسبوع الماضي بأنها تتمنى وفاة رئيس الوزراء بفيروس كورونا Covid-19.





قائلًا: "دعونا لا نتحول جميعًا إلى ميريام مارجوليز هنا ونصبح مثلها"، فقد تعرضت الممثلة لهجوم شديد بعد تصريحاتها الغريبة.



