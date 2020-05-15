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رياضة

أيمن أشرف: اختلاف طريقة أجيري عن كوبر تسبب في أزمة لـ المنتخب

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:13 ص
ايمن اشرف
ايمن اشرف
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ياسمين تيسير
أكد أيمن أشرف نجم فريق الأهلي أن طريقة خافيير أجيري المدير الفني الأسبق لـ المنتخب الأول تختلف كثيرا عن حسام البدري المدير الفني الحالي مشددا على أن البدري شخص عصبي للغاية.

وأضاف أيمن أشرف في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 1 " أن البدري هو من قام بتصعيده لـ الفريق الأول مشددا على أنه مدرب مميز وحقق العديد من الإنجازات.

وتابع أيمن أشرف أنه يفضل اللعب في مركز الظهير الأيسر لكن في النهاية القرار يعود لـ المدرب خاصة أنه طوال الوقت يحرص على الوصول للياقة بدنية عالية. 

وأكمل أن طريقه لعب أجيري تختلف كثيرا عن هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب، لذلك حدثت أزمة دفاعية كبرى وقت تولي أجيري قيادة المنتخب.
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