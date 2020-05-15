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فن

ليك مستقبل كبير.. محمد هنيدي يوجه رسالة للممثل الشاب عصام السقا

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:09 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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مصطفى كرم

أبدى الفنان محمد هنيدي إعجابه بموهبة الممثل الشاب عصام السقا الذي يشارك في عدد من الأدوار ببعض المسلسل الرمضانية منها مسلسل "الاختيار" و"الفتوة" ومسلسل و"فرصة ثانية  ".

ونشر محمد هنيدي صورة للممثل عصام السقا عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام وعلق عليها قائلا "الممثل عصام السقا نجم الفتوة والاختيار ليك مستقبل كبير يا حبيبي".

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وعلى جانب آخر، يشارك عصام السقا، في دراما رمضان بجانب"فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبري، وفي مسلسل"الاختيار" للنجم أمير كرارة و"الفتوة" للنجم ياسر جلال.

مسلسل "فرصة تانية"، بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، هبة مجدي، عصام السقا، سارة الشامي، ومن إخراج مرقس عادل.

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