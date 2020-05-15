فولكس فاجن volkswagen تعلن عرضا جديدا بشرط .. تعرف عليه

في ظل الظروف الراهنة قرر وكيل سيارات فولكس فاجن في مصر مد فترة الضمان على سياراته خلال الفترة الحالية إلى 3 شهور إضافية مؤكدًا أن القرار ينطبق على السيارات التي انتهى الضمان الخاص بها في يوم 1 مارس وحتى يوم 31 مايو الجاري بسبب فرض حظر التجول و إغلاق الفروع مبكرا .
وأعلنت شركة volkswagen أن تمديد فترة الضمان ليس في المطلق ولكن له اشتراط أن لا تكون السيارة المستفيدة من الضمان تخطت مسافة سير 100.000 كيلو متر و قررت الشركة طرح هذا العرض الجديد في مصر نتيجة للظروف الراهنة التي أدت إلى تغيير مواعيد العمل في مراكز الصيانة التابعة لشركات السيارات وحدوث الزحام وتحديد مواعيد مسبقة للحضور إلى الشركات وبالتالي قد يخرج البعض من الضمان دون الحصول على الصيانة المطلوبة.
و الجدير بالذكر إن بسبب انتشار فيروس كورونا و فرض الدولة الإجراءات الاحترازية لمواجهته فيتم غلق العديد من المراكز والشركات لفترة من الوقت بجانب تغيير مواعيد العمل وتقليصها وهو ما يخل بالضمان و هو ما يتنافي مع مصلحة العميل.
وأعلنت شركة volkswagen أن تمديد فترة الضمان ليس في المطلق ولكن له اشتراط أن لا تكون السيارة المستفيدة من الضمان تخطت مسافة سير 100.000 كيلو متر و قررت الشركة طرح هذا العرض الجديد في مصر نتيجة للظروف الراهنة التي أدت إلى تغيير مواعيد العمل في مراكز الصيانة التابعة لشركات السيارات وحدوث الزحام وتحديد مواعيد مسبقة للحضور إلى الشركات وبالتالي قد يخرج البعض من الضمان دون الحصول على الصيانة المطلوبة.
و الجدير بالذكر إن بسبب انتشار فيروس كورونا و فرض الدولة الإجراءات الاحترازية لمواجهته فيتم غلق العديد من المراكز والشركات لفترة من الوقت بجانب تغيير مواعيد العمل وتقليصها وهو ما يخل بالضمان و هو ما يتنافي مع مصلحة العميل.