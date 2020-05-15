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فن

الحرب ولعت ..أحمد زاهر يشوق جمهور البرنس للمسلسل

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم أحمد زاهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام عدة صور من مسلسل البرنس.

وعلق على الصور قائلًا:"يا تري ايه اللي هايحصل النهارده ؟ #الحرب_ولعت #رضوان #فتحي #مسلسل_البرنس تاليف و اخراج #محمد_سامي #فتحي #تووووحه".

ويشارك الفنان أحمد زاهر بتقديمه لشخصية "فتحي البرنس" ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، الذي يعرض في شهر رمضان، ويشارك في بطولته إلى بجوار محمد رمضان واللبنانية نور وروجينا.

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وتدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين


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