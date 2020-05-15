مباراة محترفين.. رحاب الجمل تعلق على نجاح نجوم مسلسل البرنس..فيديو

قالت الفنانة رحاب الجمل، إن جميع العاملين في مسلسل البرنس أخوات وأصحاب، إضافة إلي أن العديد من فناني العمل دفعات متقاربة في معهد الفنون المسرحية.





وأضافت الفنانة رحاب الجمل خلال حوارها لـ فضائية إكسترا نيوز، أنه كان هناك تناغم بين فريق العمل، ومعظم الفنانين جمعتهم أعمال سابقة مع بعضهم، مما أظهر تجانس واضح بين أبطال العمل .





وأشارت رحاب الجمل إلي أن المنظومة القوية لفريق عمل مسلسل البرنس ، هي السبب الأساسي في نجاح دورها، قائلة " لو مكنتش في منظومة قوية عمري مكنت هحقق أي حاجة".





وأوضحت أن المنافسة بين أبطال العمل، كانت مليئة بالحب، والتعاون، فالكل كان حريص على أن يظهر الجميع بشكل محترف.



