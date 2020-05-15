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حوادث

عامل يشعل النار في منزل شقيقه لخلافات على الميراث بسوهاج

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:46 م
حريق
حريق
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خالد رياض
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في منزل عامل بدائرة مركز سوهاج، ونتج عن الواقعة نفوق 11 رأس ماشية دون حدوث إصابات.

واتهم مالك المنزل شقيقه بإشعال النيران لخلافات بينهما علي الميراث، وتم القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ بغبد اشتعال نيران في منزل بدائرة المركز، أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية  وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك "حشمت.ا.م" 39 عاما عامل وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

بسؤال المذكور إتهم شقيقه "خلف.ا.م" 38 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية بإشعال الحريق بسبب خلافات علي الميراث وأضاف بنفوق 5 رأس ماشية، 6 رأس غنم ودابة واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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