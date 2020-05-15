AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 28 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ سوهاج

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:36 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
Advertisements
خالد رياض
تمكنت حملة امنية في سوهاج من تنفيذ 28 قرار إزالة لتعديات علي الأراضي الزراعية واراضي أملاك الدولة، شارك فيها رؤساء مجالس المدن والقري، ومجموعات قتالية من قوات الأمن ومأموري المراكز والأقسام.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية مكبرة  في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد الأمني المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لتأمين حملات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

وتمكنت الحملة التي ترأسها مأموري وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ 28 قرار شمل 7 حالات تعد علي أملاك الدولة، و9 حالات تعد علي الأراضي الزراعية، و12 حالة مباني بدون ترخيص.

حررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب.. إزالة 2631 حالة تعدى على أملاك الدولة في الشرقية

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تنتفض ضد مغتصبي أراضي الدولة.. محافظ القليوبية يزيل برجين مخالفين ببنها.. وإزالة 38 حالة تعد على أراض زراعية في قنا

محافظ أسوان: تنفيذ 257 قرار إزالة على مساحة 1.4 مليون متر.. صور

البحيرة تكثف حملاتها لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ترشيحاتنا

أحمد فلوكس: الفيديو المسرب لـ واقعة الضرب مجتزأ.. وأمن الكمبوند اعتدى علي

المتهم بقتل خاله بمعاونة أسرته في كرداسة: مراته شيطانة منها لله غوتني بالفلوس

ماذا قال الشيخ الشعراوي عن الجنة؟.. وصف عجيب.. فيديو

متابع يحذر محمد رمضان في مسلسل البرنس

بعد تغيير المواعيد .. التعليم تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. اليوم

أخبار الرياضة .. طلب غريب من خالد الغندور للأهلاوية .. كواليس إقالة صبري المنياوي من الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز

لم يحصل على إجازة منذ 100 يوم .. تضحيات أخصائي تمريض بعزل النجيلة لمحاربة كورونا

الموت أو الوطن.. قصة بطل أفريقي ناضل لتحيا بلاده.. تعرف عليه