إزالة 28 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ سوهاج

تمكنت حملة امنية في سوهاج من تنفيذ 28 قرار إزالة لتعديات علي الأراضي الزراعية واراضي أملاك الدولة،

شارك فيها رؤساء مجالس المدن والقري، ومجموعات قتالية من قوات الأمن ومأموري المراكز والأقسام.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية مكبرة في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد الأمني المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لتأمين حملات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

وتمكنت الحملة التي ترأسها مأموري وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ 28 قرار شمل 7 حالات تعد علي أملاك الدولة، و9 حالات تعد علي الأراضي الزراعية، و12 حالة مباني بدون ترخيص.

حررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة.