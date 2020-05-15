بعد انتهاء المهلة.. القوى العاملة توجه رسالة للمتخلفين عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة أن انتهاء أعمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر.





وقال وزير القوى العاملة إنه بعد انتهاء مهلة الصرف للمتخلفين عن المرحلة الأولي تبين أن هناك 498 ألفا و648 شخصًا لم يقوموا بالصرف في آخر يوم للمتخلفين.





وأشار إلى أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه، ويمكن للمتخلفين عن الصرف التواصل مع الرقم لمعرفة مصيرهم.









وأسدل الستار في الرابعة من مساء أمس الخميس علي انتهاء استكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، لـ العمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وبحسب بيان القوى العاملة فأن الذين صرفوا المنحة، أمس الخميس ، من المستحقين من خلال 2856 منفذا للبريد على مستوى 27 محافظة بلغ 65 ألفًا و483 مستحقًا، محافظة المنيا جاءت في مقدمة الذي قاموا بالصرف أمس، حيث وصل عددهم 5207، ثم الجيزة 4507، ثم شرق القاهرة 4016، ثم شمال أكتوبر 3318 ، والإسكندرية 3005 ، ثم البحيرة 3000، ثم سوهاج 2839، ثم كفر الشيخ 2798، والدقهلية 2687، وأسيوط 2289، والقليوبية 2626 ، والفيوم 2056، وشمال الشرقية 2025، وبني سويف 1891، وبرج العرب 1859، وحلوان 1671، المحلة الكبري 1036.









ولفت الوزير إلى أن إجمالي الذين قاموا بصرف المنحة خلال الفترة من 13 أبريل الماضي حتي 14 مايو الجاري وصل إلي مليون و538 ألفا و676 مستحقًا، صرفوا 769 مليونا و338 ألف جنيه ، وذلك من إجمالي مليونين ، و37 ألفا و324 شخصا.