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أخبار البلد

بعد انتهاء المدة.. القوى العاملة: قرابة نصف مليون شخص تخلفوا عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:26 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
اسدل الستار في الرابعة من مساء أمس الخميس علي انتهاء استكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر،  للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير القوى العاملة ، إن الصرف تم من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية، و600 مدرسة في بعض المحافظات، لافتا إلي أنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والذي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.


وكشف الوزير عن  أن الذين صرفوا المنحة، أمس الخميس ، من المستحقين من خلال 2856 منفذا للبريد على مستوى 27 محافظة بلغ 65 ألفًا و483 مستحقًا، وبذلك لم يقم بالصرف في آخر يوم للمتخلفين 498 ألفا و648 شخصًا.

وأوضح أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه.

وتابع وزير القوي العاملة ، أن محافظة المنيا جاءت في مقدمة الذي قاموا بالصرف أمس، حيث وصل عددهم 5207، ثم الجيزة 4507، ثم شرق القاهرة 4016، ثم شمال أكتوبر 3318 ، والإسكندرية 3005 ، ثم البحيرة 3000، ثم سوهاج 2839، ثم كفر الشيخ 2798، والدقهلية 2687،  وأسيوط 2289، والقليوبية 2626 ، والفيوم 2056، وشمال الشرقية 2025، وبني سويف 1891، وبرج العرب 1859، وحلوان 1671، المحلة الكبري 1036.


لفت الوزير إلى أن إجمالي  الذين قاموا بصرف المنحة خلال الفترة من 13 أبريل الماضي حتي 14 مايو الجاري وصل إلي  مليون و538 ألفا و676  مستحقًا، صرفوا 769 مليونا و338 ألف جنيه ، وذلك من إجمالي مليونين ، و37 ألفا و324 شخصا.

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