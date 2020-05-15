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أخبار العالم

إصابات كورونا في إيران تتجاوز ألفين حالة مجددا

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:26 م
إيران.. إصابات كورونا
إيران.. إصابات كورونا تتجاوز الألفين مجددا
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شيماء مصطفى
سجلت إيران، اليوم، الجمعة، 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتعود إلى الارتفاع مجددا وتجاوز حاجز الألفين إصابة والذي سجلته قبل شهر.

كما أعلنت وزارة الصحة في إيران، عن تسجيل 48 وفاة جديدة بالوباء خلال نفس التوقيت.

وبذلك ترتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى ١١٦٦٣٥، فيما بلغت الوفيات ٦٩٠٢. 

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أفادت بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم بلغ 302462.

فيما وصل عدد الإصابات جراء وباء "كوفيد-19" إلى 4 ملايين و443793 مصابا، فيما تعافى أكثر من مليون و588 ألف حالة.
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