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تعليم

مشروع بحثي بين جامعة بنها وأكاديمية البحث العلمي في أمراض الكبد

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:49 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
وقعت جامعة بنها وأكاديمية البحث العلمي عقد تعاون لتنفيذ مشروع بحثى في مجال أمراض الكبد بتمويل قدرة مليون جنية ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تصل مدة تنفيذه 24 شهرا. 
وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ان الجامعة تتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في العديد من المجالات والتي تهدف إلى تعزيز دور الابتكار وتشجيع الباحثين في البحث العلمي من اجل ربط مخرجاته بالمشاكل التي تواجه قطاعي الصناعة والطب والمجتمع المحلي المحيط به.
من جانبة قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الجامعة قامت بتوفير بيئة بحثية يمكن من خلالها إنجاز بحوث قوية ومبتكرة تؤهل لتقـدم مهني وتعليمي واضح تربط فيها البحث العلمي بالصناعة وتستطيع من خلالها حل مشكلات المجتمع المحيط به بالإضافة إلى تشجيع النشـر العلمى والمشروعات التطبيقية.
واشارت الدكتورة رضا البدوي الأستاذ بكلية الطب ورئيس الفريق البحثي للمشروع ان الهدف من المشروع هو دراسة اهمية الميكروبيوم المعوي في تشخيص وعلاج مرض تشحم الكبد وعلاجه من خلال معرفة شكل ونوعية الميكروبيوم المعوي مما يفيد ذلك في منع تحول التشحم الكبدي الي سرطانات كبدية مشيرة الي ان مرض التشحم الكبدي يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث تصلب شرايين القلب والتي تؤدي الي الوفاة لذلك فإن النتائج المتوقعة من المشروع البحثي سوف تمنع حدوث هذه المضاعفات.
مشروع بحثي بين جامعة بنها وأكاديمية البحث العلمي في أمراض الكبد
مشروع بحثي بين جامعة بنها وأكاديمية البحث العلمي في أمراض الكبد
مشروع بحثي بين جامعة بنها وأكاديمية البحث العلمي في أمراض الكبد
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