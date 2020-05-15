الفضل لـ طه حسين في إنشائها.. تاريخ إنشاء كلية الإعلام جامعة القاهرة

في عام 1939 نشأة الدراسات الإعلامية في مصر، وكانت البداية بـ"معهد الصحافة العالي"، وكان معروفا في وقتها بـ "معهد التحرير والترجمة والصحافة" وهو تابع لكلية الآداب جامعة القاهرة، ويعود الفضل في إنشائه إلى الدكتور طه حسين، والدكتور محمود عزمي، حيث كان المعهد يمنح منذ افتتاحه دبلومًا عاليًا معادلًا لدرجة الماجستير.





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وبحلول عام 1954 أصبح المعهد قسم للتحرير والترجمة والصحافة في كلية الآداب، والذي يمنح درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه، وكان رئيسه الدكتور عبد اللطيف حمزه، وبعد ذلك وافق في نهاية عام 1969، مجلس جامعة القاهرة على قرار تحويل القسم التابع في كلية الآداب إلى معهد مستقل للإعلام تابع للجامعة.





بينما في عام 1971 بدأت الدراسة بالمعهده لطلاب الدراسات العليا ومن بعدهم البكالريوس، ثم تحولت عام 1974 إلى كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، والتي ضمت 3 اقسم الصحافة والنشر، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان، ثم تم افتتاح كليات أخرى للاعلام مؤخرا بجامعتي بني سويف عام 2013 والوادي الجديد عام 2014.













قسمت الجامعة كلية الإعلام إلى شعبتي اللغة العربية، والإنجليزية، حيث يوجد بكل شعبه بينما الشعبة الانجليزيه تضم قسم رابع وهو القسم العام "GENRAL"، وتكون السنة الأولى هي سنة عامة بينما في الثانية يبدأ التخصص في أحد الأقسام الثلاث وذلك لطلاب الشعبى العربية بينما الشعبة الانجليزيه يكون التخصص بها في لعام الثالث.











