توأم ملتصق.. رانيا وهبة طبيبتان تواجهان كورونا بشجاعة بمستشفى عزل قها

قصص بطولية حقيقة للأطقم الطبية داخل مستشفى قها للعزل الصحى إناث لا يعرفن طعم الراحة يؤدين دورهن بكل ثبات وإيمان مؤكدين للجميع ان ما يقومون به هو رسالة وواجب وطنى.





رانيا شرف وهبة حمدى طبيبتان ضمن الفريق الطبي الرابع المتواجد داخل مستشفى قها المركزي للحجر الصحي الخاص بمرضى فيروس كورونا تجمعهما الصداقة العميقة منذ سنوات وتحسبهم توأما ملتصقا من كثرة الأوقات التي تجدهما سويا.





اختارت رانيا وهبة تخصص التخدير رغم صعوبته على الإناث ورغم اختلاف أماكن عملهما إلا أنهما أثبتتا قدرتيهما وتميزهما في عملهما تجدهم في الإجازات سويا، أخوة وصداقة مربوطة بالحب والود في مواجهة الفيروس اللعين.. هكذا وصفت المستشفى الطبيبتين في رسالة لها عبر صفحتها على فيس بوك.





وأوضحت المستشفى في بيانها أن الطبيبتين هما رانيا شرف وتعمل أخصائية تخدير بمستشفى قها وهبة حمدي وتعمل مدرس مساعد التخدير بمستشفى بنها الجامعي.





وقالت المستشفى أنه عندما وقع الاختيار على رانيا لتكون أحد أعضاء الفريق الطبي الرابع ورغم أن هبة لم تكن مرشحة للعمل إلا أنها بادرت وطلبت الانضمام للعمل في الفريق ليتشاركا سويا رحلة النضال والبذل والتضحية.





واكدت المستشفى في بيانها إن الرجولة ليس لها علاقة بالنوع بل هي مبادئ وشهامة وتضحية ومواقف ونحن أمام طبيبتين بمعدن إنساني نادر حيث أن الحب في الله ربطهما والعمل لله يجمعهم ولهما مواقف بألف رجل.





من جانبها كرمت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبى الرابع بمستشفى قها للحجر الصحي وأحمد حسونة المدير الإدارى للمستشفى رئيسة التمريض انتصار المزين وتم إعطاؤها درعا هدية من إدارة الفريق الطبى لما تبذله من جهد كبير فى خدمة المرضى ورعايتهم.





وقالت حتاتة إن رئيسة التمريض مكثت بالمستشفى مدة تصل إلى 30 يوما وأكثر تاركة أولادها من أجل رعاية المرضى ومجابهة فيروس كورونا المستجد حيث إنها شاركت بالعمل بالفريق الطبى الأول والثالث والرابع ومازال عطائها ممتد إلى الآن فهذا التكريم الذى تستحقة تزامنا مع الأحتفال باليوم العالمى للتمريض.