طريقة تحضير المعصوب السعودي.. بالموز والعسل.. فيديو

مكونات طريقة تحضير المعصوب السعودي



2 كوب دقيق

1 كيلو موز

1/4 كوب عسل

2 علبة قشطة

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة زيت

رشة ملح







طريقة تحضير المعصوب السعودي:



1- يتم خلط جميع المكونات كـ الدقيق مع الملح والماء والزيت في وعاء، ويتم عجنها جيدًا، ثم تترك العجينة لكي ترتاح لمدة ربع ساعة.





2- تقسم العجينة إلى كرات بحجم كفة اليد، ونقوم بفرد بشكل رفيع، ثم يتم تحميرها في المقلاة من الجانبين.





3- تترك العجينة حتى تبرد، ثم يتم تقطعيها إلى قطع صغيرة وتوضع في وعاء.





4- ثم يقطع الموز، ونقوم بهرسه بالشوكة، ثم يوضع على العجينة القشطة والعسل، ويتم خلطها جيدًا مع بعض البعض.



