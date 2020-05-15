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مرأة

طريقة تحضير المعصوب السعودي.. بالموز والعسل.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:56 م
طريقة تحضير المعصوب
طريقة تحضير المعصوب السعودي
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آية التيجي
هناك العديد من الوصفات لأكلات خليجية مميزة وسريعة التحضير؛ وأحد أشهر الوصفات الحلوى الخليجية هي طريقة تحضير المعصوب السعودي المفيدة والشهية، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

وقت التحضير: 40 دقيقة
وقت الطهي: 20 دقيقة
تكفي لـ 3 أشخاص

وتتكون طريقة تحضير المعصوب  السعودي من الخبز، والموز، والتمر والعسل، وبالرغم من احتوائها على الكثير من السعرات الحرارية، إلا أنها وصفة شهية ومفيدة بما تحتويه من مكونات مغذية.

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طريقة تحضير المعصوب السعودي 

مكونات طريقة تحضير المعصوب السعودي

2 كوب دقيق
1 كيلو موز
1/4 كوب عسل
2 علبة قشطة
1 كوب ماء دافئ
1 ملعقة زيت
رشة ملح


طريقة تحضير المعصوب السعودي:
1- يتم خلط جميع المكونات كـ الدقيق مع الملح والماء والزيت في وعاء، ويتم عجنها جيدًا، ثم تترك العجينة لكي ترتاح لمدة ربع ساعة.

2- تقسم العجينة إلى كرات بحجم كفة اليد، ونقوم بفرد بشكل رفيع، ثم يتم تحميرها في المقلاة من الجانبين.

3- تترك العجينة حتى تبرد، ثم يتم تقطعيها إلى قطع صغيرة وتوضع في وعاء.

4- ثم يقطع الموز، ونقوم بهرسه بالشوكة، ثم يوضع على العجينة القشطة والعسل، ويتم خلطها جيدًا مع بعض البعض.

5- ويقدم المعصوب ساخنا في طبق التقديم.
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