حلويات رمضان.. تعلمي طريقة تحضير الكنافة بالكراميل والكروكانت

يمكن تحضير الكنافة بأكثر من طريقة في شهر رمضان ولكن هل قمتي بعمل الكنافة بالكراميل والكروكانت من قبل.





وقدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية طريقة تحضير الكنافة بالكراميل والكروكانت، باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة على الإطلاق كأحد اشهي حلويات رمضان.



وقت التحضير: 1 ساعة

وقت الطبخ : 40 دقيقة

تكفي لـ : 7 اشخاص



ويمكنك تقديم حلويات رمضان بشكل مختلف، وبالاخص الكنافة وبمذاق مميز لتنال إعجاب كل افراد اسرتك، ولن تكلفك الكثير من الوقت والمجهود، وإليكم طريقة تحضير الكنافة بالكراميل والكروكانت بالتفصيل..





طريقة تحضير الكنافة بالكراميل والكروكانت



مقادير طريقة تحضير الكنافة بالكراميل والكروكانت :

½ كيلو كنافة محمرة

للحشوة:

كريمة لباني مخفوقة





للزينة:

كروكانت باللوز

المقادير:





1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة زبدة

1 كوب لوز مقشر محمص

½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

طريقة تحضير الكنافة بالكراميل والكروكانت :

1- تحمر الكنافة مع السمنة والسكر البودرة في حلة على النار، او تخلط الكنافة مع السمنة، وتدخل لكي تتحمر في الفرن حتى اللون الذهبي

2- ترص الكنافة في طبق تقديم ثم تزين بالكريمة المخفوقة بالكروكانت المكسر او المطحون حسب الرغبة.

طريقة الكروكانت :

3- يوضع السكر في حلة ساخنة حتى يتحول الكراميل، ثم يوضع ملعقة الزبدة والبيكنج صودا والمكسرات ويقلب جيدًا، ثم يصب على سيليكون شيت ويترك حتى يبرد ثم يكسر ويستخدم لتزيين الكنافة.

ملحوظة لنجاح طريقة تحضير الكنافة بالكراميل والكروكانت :

يجب ان تكون الكنافة غير طازجة.

لتسهيل تحمير الكنافة، يراعى ضربها في محضرة الطعام اولا لسهولة تحميرها.

يفضل ان تكون المكسرات محمصة تحميصة خفيفة.

يفضل ان تكون المكسرات في درجة حرارة الغرفة، ولا تكون باردة حتى لا يتماسك الكراميل.

يمكن اضافة بالكروكانت مع الكنافة المحمرة بدلا من السكر البودرة.

يفضل استخدام الكريمة اللباني، وليس الكريم شانتيه البودرة او كريمة الخفق مع كيس كريمة شانتيه بودرة.

لطحن الكروكانت يوضع في الخلاط الكهربائي.