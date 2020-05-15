إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، حملات إزالة التعديات خلال فترة حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، لإرتكاب مخالفات.





وبناءً علي توجيهات محافظ كفرالشيخ، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية الحمراء، والتي نجحت في تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات منها " 6 قرارات تعديات علي أراضٍ زراعية، 4 قرارات تعديات علي الصرف الزراعي ".





وأسفرت الحملة عن وقف أعمال البناء المخالف بقرية محلة القصب، ومصادرة مواد البناء المستخدمة من أخشاب وحديد تسليح، ورد الشيء لأصله، وتسليم الموقع لجهة الولاية خالية من أي تعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.





ومن جانبه، تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة التعديات علي أملاك الصرف بشباس عمير قلين، وبناحية عزبة الزعويلي، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون الجديد ضد المخالفين، وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها.





وجّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة.





وأشار المحافظ إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للقضاء العسكري، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.